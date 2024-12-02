Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что прибыл в Москву с «миссией мира», сообщает Радио Свобода.

«Я сегодня снова приехал, в том числе с миссией мира. Мы видим, что за прошедшую тысячу дней на украинском направлении ничего хорошего не наблюдается, видим только угрозу эскалации» , – сказал Сийярто.

По его словам, в Венгрии убеждены, что разрешение конфликта может быть только за столом переговоров, а для того, чтобы переговоры состоялись, должны быть открыты дипломатические каналы.

Венгерский министр также выразил надежду, что сегодняшняя встреча в Москве будет «способствовать достижению мира».

При этом Лавров заявил, что Москву беспокоит то, что Запад якобы начинает говорить о «прекращении огня как средстве дать передышку Украине и дать самим себе возможность эту Украину снова закачать современным дальнобойным оружием».

«Это, конечно, не путь к миру» , - говорит российский министр.

Петер Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

В последний раз, когда он был в России, в октябре, Сийярто выступил на петербургском форуме, организованном российским государственным энергетическим гигантом «Газпромом», чтобы объявить, что «безопасные и доступные поставки газа в Венгрию невозможны» без сотрудничества с Россией, «нравится нам это или нет ».

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