В "Укрэнерго" обнародовали графики отключений на вторник

"Укрэнерго" обновило графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря — заденет одну и две очереди﻿. Со ссылкой на пресс-службу компании, сообщает Деловая столица.

Завтра, 3 декабря, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут такими:

07:00 — 08:00 — одна очередь отключений;

08:00 — 19:00 — две очереди отключений;

19:00 — 21:00 — одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений — это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.