Умеров обсудил с новым еврокомиссаром защиту Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с новым еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом. Стороны обсудили помощь Украине. Со ссылкой на Кубилюса в Twitter, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Мой первый видеозвонок с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Хороший обмен мнениями о дальнейших действиях в отношении военной помощи Украине" , - написал Кубилюс.

По его словам, способность Украины защищать себя имеет решающее значение для готовности Европы к самым экстремальным военным ситуациям.

Стоит заметить, что еврокомиссар по обороне - это новая должность. Ранее оборонными вопросами в Евросоюзе занимался глава дипломатии.

К слову, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности стала Кая Каллас.

Она несколько дней назад отметила, что нельзя исключать отправку военных из стран Европы в Украину. Это возможно при прекращении огня между Россией и Украиной.

Ранее отправку военных инструкторов в Украину уже обсуждали во Франции. На украинской территории они могли бы обучать бойцов ВСУ.