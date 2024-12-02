Нетаньяху обвинил "Хезболлу" в нарушении перемирия и анонсировал ответ

Боевики "Хезболлы" обстреляли позиции израильских военных в районе горы Дов. Такой инцидент - серьезное нарушение режима прекращения огня.﻿ Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Как сообщает Армия обороны Израиля, боевики "Хезболлы" ударили по позициям израильских военных двумя минометными снарядами.

Снаряды попали в открытые участки местности, поэтому никто не пострадал. Это первый удар по Израилю с территории Ливана с начала действия режима прекращения огня.

В свою очередь "Хезболла" подтвердила атаку и оправдала ее тем, что израильские самолеты якобы нарушили воздушное пространство Ливана.

"Обстрел "Хезболлой" горы Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль даст решительный ответ" , - говорится заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В то же время премьер заверил, что его страна собирается продолжать соблюдение режима прекращения огня, но будет отвечать на любое нарушение со стороны "Хезболлы".

"Мелкое нарушение будет рассматриваться как крупное" - добавил Нетаньяху.

Напомним, на прошлой неделе между Израилем и "Хезболлой" начался режим прекращения огня.

В разработке соглашения о перемирии участвовали США, Франция и другие страны.

Согласно документу, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана. При этом боевики "Хезболлы" должны покинуть южную часть Ливана.