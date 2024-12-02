В Международном уголовном суде заявили, что МКС испытывает давление и атаки

Председатель Международного уголовного суда (МУС), судья Томоко Аканэ, выдавшая ордер на арест Путина, выразила обеспокоенность по поводу давления и атак, которые испытывает учреждение. Об этом она сказала во время своего выступления, сообщает Укринформ.

"Суд подвергается атакам, направленным на подрыв его легитимности и способности осуществлять правосудие и реализовывать международное право и основополагающие права" , - сказала она.

По словам Аканэ, Суду также угрожают экономическими санкциями от учреждений другого постоянного члена Совета Безопасности, будто Суд был террористической организацией. Эти меры быстро подорвут деятельность Суда по всем ситуациям и делам и поставят под угрозу само его существование. Мы решительно отвергаем любые попытки влиять на независимость и беспристрастность Суда. Мы решительно исключаем попытки политизировать нашу функцию. Мы всегда и во всех случаях будем выполнять только закон. Мы считаем неправильным, что некоторые государства и лица возмущаются, когда независимые судьи выносят решения по доказательствам и закону”.

Стоит отметить, что, вероятно, речь идет о возможных санкциях США и российских ордерах на арест его сотрудников.

Как сообщалось, в прошлом году министерство внутренних дел РФ объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшей ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

А Палата представителей США приняла законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МКС), прокурор которого пригласил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.