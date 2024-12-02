В Финляндии с выборов сняли кандидата за отказ осудить войну РФ против Украины

В понедельник, 2 декабря, в Финляндии из списков кандидатов на муниципальные выборы в Лаппеенранте исключили члена Социал-демократической партии Ивана Девяткина. Он отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом пишет Yle, сообщает Новое время.

Такое решение в партии приняли единогласно.

В партии официально заявили, что Девяткин действовал «вопреки партийным ценностям, прямо не осудив российское вторжение в Украину». Ранее от него требовали четкой позиции по этому вопросу.

Других деталей в Социал-демократической партии не привели.

От дополнительных комментариев в Социал-демократической партии отказались.

Ранее Девяткин в интервью Iltasanomat заявил, что что Финляндия — «это 51 штат США», а закрытие границы с Россией является нарушением прав человека.

Комментируя войну России против Украины, он заявил, что это «слишком широкий набор вопросов».