Соратник Путина заявил, что РФ отвергнет предложение Трампа о перемирии с Украиной

Российский олигарх и соратник российского диктатора Владимира Путина Константин Малофеев заявил, что Москва отклонит любое предложение о прекращении огня в Украине, которое будет пытаться заключить избранный президент США Дональд Трамп.﻿ Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, сообщает Новое время.

По его словам, Москва может отвергнуть соглашение, поскольку стремится к дополнительным уступкам, в частности «юридически закрепленного нейтрального статуса Киева».

В то же время он добавил, что существует «50 на 50» шанс на заключение соглашения с Трампом в будущем.

«Важно, чтобы будущая администрация США поняла, что перемирие — это не подарок, которого Россия ждет, чтобы начать говорить с нами и уступить всем. Перемирие сейчас выгодно Украине и США, но для нас оно не приносит никаких преимуществ — потому что мы выиграем» , — заявил Малофеев.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев может пойти на соглашение о прекращении огня в обмен на членство в НАТО даже без временно оккупированных территорий Малофеев назвал «поворотным моментом».

Однако даже этот план завершения войны не удовлетворит Москву, отмечает Bloomberg.

«Россия не прекратит боевых действий, пока Украина не изменит свою конституцию, пока не закрепит нейтральный статус и откажется от вступления в НАТО, а также не согласится на жесткие ограничения численности своих вооруженных сил и прекращение поставок оружия из США и их союзников» , — сказал соратник Путина.

Малофеев заявил, что надеяться на то, что Кремль изменит требования после прихода к власти новой администрации США — ошибка, которая может «привести к эскалации и конфликту с администрацией Трампа».

2 декабря российские СМИ сообщили, что администрация Путина провела семинар для вице-губернаторов, на котором также обсуждали работу с «образом победы» в войне против Украины.