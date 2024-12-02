Суд конфисковал активы бывшего президента Мотор Сичи Богуслаева

Высший антикоррупционный суд принял решение конфисковать активы эксчельника компании Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева в пользу государства. Ссылаясь на Министерство юстиции Украины, сообщает Новое время.

Отмечается, что конфискованные активы включают здания и сооружения хозяйственного комплекса, расположенного в городе Приморск Запорожской области, а также полный пакет акций компании ИННОВА.

13 сентября стало известно, что Фонд госимущества перечислил в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России $6,48 млн (266,9 млн грн) со счетов экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева в Мотор-Банке.



