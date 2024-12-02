Зеленский активировал санкции СНБО против российских производителей дронов

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 декабря «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», сообщает Левый берег.

Текст указа и перечень подсанкционных физических и юридических лиц был обнародован на сайте главы государства.

В вечернем видеообращении Зеленский сказал, что санкции касаются тех, кто работает на российскую военную систему.

«Это разработчики, производители и поставщики беспилотников для оккупанта, лица, помогающие завозить в Россию критические компоненты, а также обучают операторов дронов. В общей сложности более сотни субъектов. И мы работаем с партнерами ради синхронизации наших санкций с соответствующими решениями партнеров» , – сказал украинский президент.

Санкции коснулись 57 физических и 52 юридических лиц.

В перечне – фирмы "Технопорт", Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня "МореАгроБиоТех", "Уралдронзавод", Симбирское конструкторское бюро Пиранья, "ОКБ беспилотного авиастроения", Центр комплексных беспилотных решений, "Русский Дрон Рейсинг - Групп" и другие.