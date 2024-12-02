Названы регионы-антилидеры по должникам за коммунальные услуги

Задолженность украинцев за поставку тепла и горячей воды по состоянию на 1 октября 2024 года достигла 28,5 млрд грн, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года, но на 14% меньше по сравнению с началом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков dixigroup.org, сообщает Зеркало недели.

Географическое распределение долгов :

Киев: 6,1 млрд грн (1134 тыс. абонентов теплоснабжения, 981 тыс. абонентов горячей воды).

Харьковская область: 7,7 млрд. грн. (613 тыс. абонентов теплоснабжения, 451 тыс. абонентов горячей воды).

Другие области с долгами свыше 1 млрд грн: Днепропетровская (3,4 млрд грн), Донецкая (2,1 млрд грн), Запорожская (1,5 млрд грн), Одесская (1,4 млрд грн), Херсонская (1 млрд грн) ).

Наименьшая задолженность: Западная Украина, в частности, Черновицкая область (38 млн грн) и Закарпатье (0,1 млн грн).

По сравнению с 2021 годом, долг увеличился на 48%. Однако в 2024 году за 9 месяцев наблюдается его уменьшение на 4,5 млрд. грн.

В 2024 году задолженность частично погашается: уплачено 116,1% от начисленных сумм за неотапливаемый сезон.Худшие показатели оплаты - в Херсонской (44,9%), Донецкой (68%) и Харьковской (99,6%) областях.Лучшие показатели – в Закарпатской (141,2%), Черновицкой (140,7%) и Житомирской (138,4%) областях.

Індекс прозорості енергетики

Другие долги за коммунальные услуги :

Центральное водоснабжение и водоотвод: 9,1 млрд грн.Вывоз бытового мусора: 2 млрд грн.

Данные задолженности за газ и электричество не обновляются с 2021 года.

Эти цифры отражают как вызовы, связанные с оплатой коммунальных услуг во время войны, так и постепенное выравнивание платежей в периоды пониженной нагрузки на семейные бюджеты.