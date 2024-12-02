Трамп пригрозил боевикам на Ближнем Востоке "адской ценой", если те не отпустят заложников

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил, что боевики на Ближнем Востоке заплатят "адскую цену", если не отпустят заложников до дня его инаугурации.﻿ Со ссылкой на The Times of Israel, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Трамп постом в соцсети Truth Social отреагировал на пропагандистское видео ХАМАС, на котором американо-израильский заложник Эдан Александр умоляет избранного президента США добиться его освобождения.

Американский политик подчеркнул, что сейчас "все говорят о заложниках, которых жестоко и бесчеловечно удерживают на Ближнем Востоке". Но никаких действий нет.

"Пожалуйста, пусть этот пост послужит подтверждением того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года - даты, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, - то на Ближнем Востоке те, кто совершил эти злодеяния против человечества, заплатят адскую цену" , - заверил Трамп.

По его словам, ответственные за такие преступления "пострадают сильнее, чем кто-либо другой за всю долгую и богатую историю Соединенных Штатов Америки".

"Освободите заложников сейчас же" , - добавил он.

Напомним, в прошлом году в октябре боевики ХАМАС вторглись с Сектора Газа на территорию Израиля и начали похищать, а также убивать мирных жителей.

Таким образом в заложниках у ХАМАС оказались не только граждане Израиля, но и иностранцы.

К слову, недавно стало известно, что израильские воины ликвидировали террориста, который в прошлом году приказал убить израильских заложников в одном из убежищ в Секторе Газа.