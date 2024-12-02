США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $725 млн

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов. Cо ссылкой на Пентагон, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.

Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.

В новый пакет вошли:

ПЗРК Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы;

дроны;

противопехотные мины;

ПТРК Javelin.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о новом пакете помощи для Украины, предоставленном в ответ на переброску северокорейских военных в Россию, в частности в Курскую область.

Очередной пакет помощи Украина получила 20 ноября, в который вошли боеприпасы для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Также ранее президент Украины ВладимирЗеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки в течение октября-декабря предоставят Украине ряд пакетов военной помощи. Их стоимость составит от 500 до 750 млн. долларов.