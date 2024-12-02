Умеров обсудил с Остином подготовку к следующему Рамштайну

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин обсудили стратегические планы на 2025 год. В частности, подготовку к следующему заседанию в формате Рамштайн, сообщает Новое время.

В своем Telegram-канале он подчеркнул, что также обсудил с Остином текущую ситуацию на поле боя, ключевые вызовы и потребности Сил обороны.

«Также сосредоточились на стратегическом планировании 2025 года — в частности, поставках вооружения, техники и оснащения наших подразделений» , — написал он.

Также стороны уделили внимание подготовке к следующему заседанию в формате Рамштайн.

Других деталей Умеров не раскрыл.

25 ноября генерал Кристиан Фройдинг, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии заявил, что в декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

8 октября президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, во время которой должен был принять участие в заседании в формате Рамштайн. Причиной отмены стал ураган Милтон.

После этого отложили и само заседание группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн. Встреча должна была пройти на уровне лидеров государств.