Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество погибших украинских военных в полномасштабной войне значительно ниже, чем пишут некоторые американские СМИ, сообщает Новое время.

«Кое-кто недавно, мне кажется, в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше, гораздо меньше» , — сказал глава государства в интервью Kyodo News, которое опубликовал Офис президента.

В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях. Он отметил, что Украина не имеет полной информации о количестве погибших на временно оккупированных территориях. По словам президента, это касается как гражданского населения, так и военных, правоохранителей и представителей местной власти.

«И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену — здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами» , — подчеркнул глава государства.

27 ноября издание The Economist, ссылаясь на отчеты разведок, аналитиков и чиновников, сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину могли погибнуть по меньшей мере 60−100 тысяч украинских военных, еще 400 тысяч — получили тяжелые ранения и больше не могут воевать.

Указанные оценки The Economist не включают данные о мирных жителях, количество погибших среди которых достигает «нескольких десятков тысяч».

Согласно данным Генштаба ВСУ на 27 ноября, страна-агрессор с 24 февраля 2022-го потеряла в Украине около 735 410 военных убитыми и ранеными, около 1580 из них — за последние сутки.

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые озвучил безвозвратные потери Украины на уровне 31 000 военных.

17 сентября газета WSJ написала, что в результате полномасштабного российского вторжения Украина потеряла 80 тысяч солдат убитыми и около 400 тысяч ранеными. 20 сентября Зеленский назвал эти данные ложью и заявил, что реальные потери Украины значительно меньше.



