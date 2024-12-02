Генштаб: За сутки - 193 боестолкновения, 147 атак на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло почти две сотни боестолкновений между Силами обороны Украины и российской оккупационной армией﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 2 декабря, сообщает Деловая столица.

Всего с начала этих суток произошло 193 боевых столкновения. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 25 авиационных ударов, применив одну управляемую ракету и 36 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 717 дронов-камикадзе и совершили более четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отражали 6 атак противника в районах Волчанска и Старицы – четыре атаки отбиты, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары по н.п. Нескучное и Казачья Лопань, применив восемь КАБов.

На Купянском направлении противник семь раз проводил штурмы позиций наших защитников в районах Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев недалеко от н.п. Грековка, Чернещина, Копанки, Ямполевка и Терны.

На Северском направлении в течение дня враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения вблизи Григоровки и Часового Яра, которые успешно отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи н.п. Торецк, Нелиповка и Щербиновка. В настоящее время продолжается три боевых столкновения.

С начала этих суток, при поддержке бомбардировочной авиации на Покровском направлении, россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от н.п. Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Млечное и Новый Труд. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 411 окупантов, 200 из них — безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника.

На Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи н.п. Берестки, Старые Терны, Солнцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения продолжаются. По уточненной информации обезврежено 100 окупантов, 45 из них — безвозвратно, к тому же уничтожены два мотоцикла и две переносные станции радиоэлектронной борьбы врага.

На Времевском направлении захватчики совершили 40 наступательных действий недалеко от Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудару, задействовав штурмовую авиацию по району н.п. Гуляйполе.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника недалеко от Днепрян и острова Казацкий, противник успеха не имел.

В других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.