Фицо раскритиковал новое руководство ЕС за поддержку Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал новую руководительницу внешнеполитического ведомства Европейского Союза Каю Каллас и президента Европейского Совета Антониу Кошту за выражение поддержки Украине от имени Евросоюза.﻿ Со ссылкой на Politico, сообщает Европейская правда.

По словам Фицо, он выразил эти настроения в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в понедельник.

"Ни члены Комиссии, ни президент Европейского Совета не могут позволить себе делать заявления от имени Европейского Союза, с которыми Европейский Союз и Европейский Совет никогда не соглашались" , – сказал Фицо журналистам по поводу этого телефонного разговора.

По его словам, чиновники сделали заявления, которые не соответствуют позиции всего ЕС.

Заявления, о которых идет речь, были сделаны во время визита Каллас, Кошты и комиссара по вопросам расширения Марты Кос в Киев на выходных, во время которого троица выразила поддержку Украины со стороны ЕС.

Трое политиков, которых недавно утвердил на новых должностях Европарламент, начали свои полномочия с визита в Украину.

Фицо не впервые публично критикует Каллас. В видео, опубликованном в социальных сетях 30 ноября, он заявил, что бывший премьер-министр Эстонии "не скрывает своей четкой ориентации на Соединенные Штаты и открытой ненависти к Российской Федерации".

На прошлой неделе депутаты Европарламента от правящей левопопулистской партии Фицо Smer проголосовали против новой Комиссии – этот шаг озадачил критиков, которые отметили, что таким образом депутаты Европарламента также выступили против назначения Мароша Шефчовича, многолетнего словацкого комиссара, кандидатуру которого выдвинула сама Smer.

Фицо сказал, что он также поделился с фон дер Ляйен, что его мнения по некоторым вопросам отличаются от взглядов Еврокомиссии, например, относительно предоставления военной помощи Украине, и что он не отступит от своих взглядов.

На прошлой неделе Фицо объявил, что "с удовольствием принял" официальное приглашение главы России Владимира Путина на торжества по случаю 80-летия со дня завершения Второй мировой войны в Европе, которое в России празднуют 9 мая.

До этого словацкий премьер говорил, что хотел бы восстановить нормальные отношения с Россией после окончания развязанной ею полномасштабной войны в Украине.

А в начале сентября во время посещения Музея Холокоста в городе Середь Фицо заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает.