Лондон и Париж обсуждают размещение войск в Украине как гарантию безопасности – СМИ

В Париже и Лондоне размышляют над вариантами, которые можно было бы предложить в случае мирных переговоров Украины с Россией для обеспечения безопасности Украины, одним из них является размещение войск Франции и Великобритании на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня, который может быть достигнут в результате переговоров, сообщает Радио Свобода.

Об этом журналистам рассказал высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности, потому что не уполномочен публично комментировать ситуацию.

По его словам, эти разговоры ведутся только в отдельных столицах, не на уровне НАТО. Париж и Лондон пытаются подготовить варианты для разных сценариев развития событий, чтобы в случае возникновения вопроса со стороны нового руководства США, как именно могут включиться страны Европы, у них были бы готовые варианты поддержки Киева.

Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России через посредство новоизбранного президентства США Дональда Трампа, рассказал собеседник Радио Свобода.

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