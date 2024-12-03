DeepState сообщил о продвижении врага в Донецкой области

Аналитики проекта DeepState в ночь на 3 декабря обновили карту, сообщив, что россияне продвинулись в Старых Тернах и Курахово в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкино".

Кроме того, в сообщении DeepState добавили, что уточнили линию соприкосновения у Нового Комара.

Что предшествовало: прошлой ночью DeepState также сообщал о продвижении врага в Курахово.

В понедельник вечером Генштаб сообщил, что на Кураховском направлении враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Катериновка, Антоновка и Гановка, два боестолкновения - продолжаются.