В Пентагоне высказались касательно активного участия войск КНДР в боях против Украины

Министерство обороны США пока что не располагает доказательствами активного участия войск Северной Кореи в боях против Украины на стороне РФ. Но ситуация может измениться в любой момент, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 2 декабря.

"До сих пор мы не видели, чтобы северокорейские солдаты принимали активное участие в наступательных боевых действиях на линии фронта. Хотя мы ожидаем, что в определенный момент времени это, скорее всего, произойдет" , - сказал генерал.

Райдер отметил, что во многих случаях военные Северной Кореи были интегрированы в российские подразделения и что Пентагону "известны сообщения о гибели солдат КНДР в результате украинских ударов по российским объектам".

При этом он добавил, что пока точное количество погибших северокорейских военных неизвестно.

Участие военных КНДР в войне против Украины

В ноябре Северная Корея отправила своих военных в Россию для дальнейшего участия в наступательных операциях против Украины. В частности, военнослужащих планируется задействовать для "освобождения" взятых под контроль ВСУ районов Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на конец ноября, в России дислоцированы 11 тысяч северокорейских военных, но их количество может вырасти до 100 тысяч.

Ранее отдельные военные сообщали об участии военных КНДР в боях против Украины в Харьковской области. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

По данным издания Financial Times, в Марьино Курской области украинские военные атаковали санаторий, в результате чего был ранен генерал, а также убиты несколько рядовых военных КНДР. Официально информация не подтверждена.

Тем временем бойцы одной из украинских штурмовых бригад уничтожили северокорейский противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4.