ISW оценил эффективность украинской РЭБ против дроновых атак России

Эксперты Института изучения войны (ISW) указывают на то, что украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы позволяют Силам обороны эффективно реагировать на массированные атаки России беспилотниками, сообщает Украинская правда.

"Рост внутреннего производства российских беспилотников типа „Шахед" позволил России увеличить количество дронов, которые она использует в ударных атаках по Украине, но украинские инновации в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) позволяют украинским войскам более эффективно реагировать на российские дроновые атаки".

Украинский военный эксперт Петр Черник заявил в интервью ArmyInform, что Россия увеличила производство планеров для беспилотников типа "Шахед", продолжая полагаться на иранский или китайский импорт других компонентов беспилотников.

Аналитики отмечают, что заявления Черника согласуются с оценкой ISW от октября 2024 года о том, что Россия использует отечественное производство беспилотников типа "Шахед" для увеличения количества дронов, которые она запускает в Украине.

Эта динамика отражена в составе ударных атак, которые Россия осуществила по Украине в октябре-ноябре 2024 года, поскольку для российских сил стало более распространенным явлением запускать от 80 до 100 (или более) беспилотников типа "Шахед" и "мошеннических" дронов в составе больших ударных пакетов.

Например, в ночь с 1 на 2 декабря российские войска запустили 110 беспилотников типа "Шахед" и других неопределенных беспилотников, вероятно, приманок, по Украине.

Специалисты предполагают, что российские войска, скорее всего, используют большое количество беспилотников типа "Шахед" и беспилотников-приманок, чтобы обнаружить и подавить украинскую ПВО и мобильные огневые группы; российские войска чаще всего запускают беспилотники типа "Шахед" вместе с более ограниченным количеством крылатых и баллистических ракет.

Однако, говорится в отчете, Украина дает достойный ответ на этот наплыв беспилотников.

По сообщениям, количество беспилотников типа "Шахед" или дронов-приманок, которые были "потеряны" (не достигли целей - ред.) благодаря украинским средствам РЭБ, значительно возросло в октябре и ноябре.

"Россия запустила 105 беспилотников типа „Шахед" под Украиной 2 октября, 78 из которых украинские силы непосредственно сбили, а 23 из них, по данным ВВС Украины, были „потеряны" из-за роботк РЭБ (22%).

В противоположность этому, российские силы запустили 110 "Шахедов" и приманок под Украиной в ночь с 1 на 2 декабря, 50 из которых были "потеряны" из-за работы РЭБ со стороны Украины (45%), а 52 из них украинские силы сбили".

Черник отметил высокий показатель сбитых украинских самолетов, а также подчеркнул, что Украина улучшила свои возможности РЭБ до такой степени, что украинские силы могут либо "приземлить" "Шахеды", либо заставить их "потеряться" или отклониться от курса и влететь в российское или белорусское воздушное пространство.

Украинские средства РЭБ существенно влияют на эффективность этих российских ударных атак и, в частности, дополнительно нагружают совместную российско-белорусскую систему противовоздушной обороны.

Независимая белорусская мониторинговая группа "Гаюн" сообщила 25 ноября, что 38 российских беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси 24 и 25 ноября - рекордное количество российских дронов, нарушивших воздушное пространство Беларуси.

В обзоре отмечают, что Беларусь подняла самолеты в ответ на нарушение воздушного пространства. И это свидетельствует о том, что РБ не была готова к приему заблудившихся российских беспилотников, а также о том, что Россия не ожидала таких последствий работы украинской РЭБ и не сообщила о них Беларусь заранее.

Ключевые выводы ISW за 2 декабря: