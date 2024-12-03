В Тернополе часть города без света после попадания "Шахеда" – мэр

В ночь на 3 декабря вражеский дрон попал в объект энергетической инфраструктуры Тернополя, часть города осталась без электроэнергии.﻿﻿ Об этом заявил городской голова Тернополя Сергей Надал, сообщает Украинская правда.

"Вражеский БпЛА попал в объект энергетической инфраструктуры на территории Тернополя. Часть города без электричества. Энергетики и спасатели ликвидируют последствия атаки", – сообщил он.

Надал призвал тернополян зарядить телефоны и пополнить запасы воды.

Отметим, российские войска вечером 2 декабря запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Воздушная тревога в Тернополе продолжалась с 1:26 до 4:07.