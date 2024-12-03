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Курс валют НБУ на 3 декабря

Курс валют НБУ на 3 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 декабря, повысился на 6 коп до 41.6461 за 1 доллар.

Евро подешевел на 18 коп до 43.7242 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.7531 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.9728 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.1899 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.646100 +0.0614
EUR Евро 43.724200 --0.1768
GBP Фунт стерлингов 52.753100 --0.0262
CHF Швейцарский франк 46.972800 --0.2075
PLN Польский злотый 10.189900 --0.026

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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