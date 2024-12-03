Курс валют НБУ на 3 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 2 декабря, повысился на 6 коп до 41.6461 за 1 доллар.

Евро подешевел на 18 коп до 43.7242 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.7531 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.9728 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.1899 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.646 100 EUR Евро 43.724 200 GBP Фунт стерлингов 52.753 100 CHF Швейцарский франк 46.972 800 PLN Польский злотый 10.189 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.