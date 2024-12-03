Курс валют НБУ на 3 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 3 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 2 декабря, повысился на 6 коп до 41.6461 за 1 доллар.
Евро подешевел на 18 коп до 43.7242 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 52.7531 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.9728 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 10.1899 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.646100
|EUR
|Евро
|43.724200
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.753100
|CHF
|Швейцарский франк
|46.972800
|PLN
|Польский злотый
|10.189900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.