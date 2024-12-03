Close button

Генштаб: Российские потери в войне превысили 745 тысяч в живой силе

Генштаб: Российские потери в войне превысили 745 тысяч в живой силе
Фото: Facebook

Россия потеряла уже более 745 тысяч солдат убитыми и ранеными в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 780 захватчиков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 745 700 (+1 780) человек,
  • танков – 9 486 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 419 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 20 976 (+23) ед,
  • РСЗО – 1 253 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31) ед,
  • крылатых ракет – 2 855 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60) ед,
  • специальной техники – 3 627 (+8) ед.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics