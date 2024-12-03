Генштаб: Российские потери в войне превысили 745 тысяч в живой силе
Россия потеряла уже более 745 тысяч солдат убитыми и ранеными в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 780 захватчиков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 745 700 (+1 780) человек,
- танков – 9 486 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 19 419 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 20 976 (+23) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 917 (+31) ед,
- крылатых ракет – 2 855 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 666 (+60) ед,
- специальной техники – 3 627 (+8) ед.
Данные уточняются.