Трамп объявил, что посетит Францию еще до инаугурации

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что первой его зарубежной поездкой после победы на выборах будет реставрированный Собор Парижской Богоматери в столице Франции, сообщает Европейская правда.

Как заявил Трамп, в субботу, 7 декабря, он отправляется в Париж, чтобы принять участие в повторном открытии Собора Парижской Богоматери, который был полностью восстановлен после разрушительного пожара, произошедшего пять лет назад.

"Президент Эмманюэль Макрон сделал замечательную работу, обеспечив, чтобы Нотр-Дам был восстановлен до полного уровня своей славы, и даже больше. Это будет очень особенный день для всех!" , – поделился он.

Недавно Макрон посетил Собор Парижской Богоматери, который вскоре откроют для посетителей.

Как известно, Собор Парижской Богоматери, внесенный в перечень мирового наследия ЮНЕСКО, в апреле 2019 года охватил пожар, который уничтожил его крышу и шпиль. После пожара первые два года спустя продолжалась ликвидация последствий и техническая подготовка к реставрационным работам.

В декабре 2023 года на восстановленный шпиль собора вернули традиционного золотого петуха. В начале ноября 2024 года в Нотр-Даме впервые после пожара зазвонили колокола.