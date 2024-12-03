Генштаб: Защитники отбили более 100 атак на Покровском и Кураховском направлениях

За прошедшие сутки на фронте произошло 201 боевое столкновение, 107 атак российских оккупантов защитники отбили на Покровском и Кураховском направлениях. Линию обороны на Курщине враг атаковал 15 раз при поддержке авиации и артиллерии, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

При поддержке авиации на Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Двуречной, Петропавловки, Зеленого Гая, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг одиннадцать раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Чернещины, Копанки, Ямполовки и Тернов.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часового Яра.

Девять атак совершил враг на Торецком направлении недалеко от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Щербиновка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

Силы обороны отбили 67 вражеских атак на Кураховском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Сонцовка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Гановка.

В районах Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя на Времовском направлении противник совершил 30 штурмов наших позиций.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиаудар штурмовой авиацией по району населенного пункта Гуляй Поле.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не осуществлял.

Неподалеку острова Казацкий на Приднепровском направлении наши войска отбили три атаки противника, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 15 боестолкновений, враг нанес 14 авиационных ударов 30 управляемыми бомбами и совершил 381 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.