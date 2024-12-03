Украинцы уменьшили покупку валюты в банках после рекорда – НБУ

Население Украины в ноябре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,511 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 3,0 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,289 млрд долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Объем покупки упал на 7,5% по сравнению с октябрем, когда украинцы купили 1,394 млрд долларов - рекордный объем за 12 лет.

С начала года украинцы купили в банках 10,915 млрд долларов.

Курс доллара в ноябре

Курс доллара на наличном рынке в ноябре колебался около уровня от 41,50 гривен. Однако в конце месяца НБУ отпустил курс доллара. В целом за месяц наличный курс вырос на 35 копеек до 41,85 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 35 копеек 41,60 грн/доллар.

В конце ноября официальный курс доллара дважды обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 28 ноября - 41,60 грн/доллар.

За ноябрь курс доллара вырос на 0,8% - с 41,27 грн/доллар до 41,59 грн/доллар. С начала года курс вырос на 9,5% (с 37,98 на 31 декабря 2023 года).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-октябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 13,3 млрд долларов (в прошлом году – 9,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,4 трлн гривен).

Как отметил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.