В Одесской области мужчина на блокпосту сбил насмерть пограничника

Вечером 2 декабря в Одесском районе 66-летний мужчина не снизил скорость перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников. Об этом идет речь в сообщении Нацполиции в Одесской области, сообщает Укринформ.

По данным правоохранителей, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом и совершил наезд на двух пограничников. Кормчий был трезв.

"В результате наезда на двух военнослужащих Государственной пограничной службы, которые несли службу на блокпоста, один из них погиб, другой – доставлен с травмами в больницу" , - говорится в сообщении. ﻿

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК - нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкое телесное повреждение.