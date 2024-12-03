Ситуация на рынке труда: бизнес ухудшил ожидания по количеству работников

Ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Руководители предприятий всех секторов ожидают дальнейшего сокращения общей численности работников, наиболее существенно - в сфере услуг, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные ежемесячного опроса НБУ.

По данным НБУ, в ноябре ожидалось дальнейшее сокращение общей численности работников: соответствующий индекс составил 45,8 (в октябре – 48,1).

Индекс ожиданий деловой активности

По данным НБУ, бизнес ухудшил оценки своей текущей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в ноябре составил 47,2 (в октябре – 49,4).

"Ужесточение интенсивности боевых действий, возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак на энергосистему, дальнейший рост затрат бизнеса на энергию, оплату труда, логистику, ускорение инфляции, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонность были сдерживающими факторами экономической активности" , - говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 ноября 2024 года. В опросе приняли участие 504 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, по данным НБУ, конкуренция за работников заставляет работодателей повышать зарплаты. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев вырастет на 14% и превысит довоенный уровень в конце 2024 года.