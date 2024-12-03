ПВО сбила 22 беспилотника, но есть попадания – Воздушные силы

В ночь на 3 декабря российские войска в очередной раз ударили по Украине беспилотниками типа Shahed и дронами неизвестного типа. Силы противовоздушной обороны сбили 22 беспилотника, один был локационно потерян, а два – полетели в сторону Беларуси и на оккупированные территории. В то же время есть и попадание.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты применили 28 беспилотников, которые запустили по направлениям Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово (РФ).

"По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 22 вражеских БПЛА в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. 1 беспилотник — вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории" , – говорится в сообщении.

Воздушные силы добавили, что зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.