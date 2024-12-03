Рютте предупредил Трампа о "страшной угрозе" от невыгодной сделки для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях. Об этом Рютте заявил в интервью Financial Times, сообщает Европейская правда.

По его словам, углубление связей между противниками США ставит Америку под угрозу.

Генсек НАТО также призвал вновь избранного президента оставаться в Альянсе и продолжать поддерживать Украину.

Рютте также рассказал Трампу о рисках, связанных с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных в Иран.

"Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и ХАМАС, а также для управления конфликтом за пределами региона" , - сказал генсек НАТО. ﻿

Кроме того, он отметил, что лидер Китая Си Цзиньпин "может подумать о чем-то другом в будущем, если не будет хорошего соглашения (для Украины)", очевидно, намекая на возможное применение силы против Тайваня из Пекина.

"Мы не можем допустить ситуации, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский лидер, Си Цзиньпин и Иран радуются тому, что пришли к соглашению, не устраивающему Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США" , – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил необходимость военного усиления Украины перед потенциальными мирными переговорами.

"Сейчас самое главное – убедиться, что когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один" , – добавил Рютте.

Напомним, 22 ноября Трамп и Рютте провели встречу в Палм-Бич и обсудили вопросы глобальной безопасности.