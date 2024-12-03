В 93-й ОМБр "Холодный Яр"назначили нового командира: предыдущий переходит в ОП

Новым командиром 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" стал подполковник Шамиль Крутков. Он сменил на этой должности Павла Палису, которого накануне назначили заместителем руководителя Офиса Президента Украины, сообщает Украинская правда.

"Знамя бригады полковник Павел Палиса передал в надежные руки подполковника Шамиля Круткова, с которым в качестве заместителя командира бригады бок о бок прошел славный боевой путь" , – говорится в сообщении.

В своей речи Крутков заявил:

"Для меня большая честь возглавить одну из самых мощных бригад Вооруженных Сил Украины. Хочу поблагодарить полковника Палису за его вклад в защиту государства и устойчивость нашей бригады".

29 ноября президент Владимир Зеленский назначил командира 93-й бригады "Холодный Яр", полковника Павла Палису заместителем главы Офиса президента, которым является Андрей Ермак.