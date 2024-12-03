Аналитики спрогнозировали, каким будет курса доллара на конец года

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне ослабеть до нового рекордного уровня 41,60 грн/доллар. До конца года доллар будет дорожать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит недельный обзор финансовых рынков инвесткомпании ICU.

Как отметили аналитики, общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе вырос за счет увеличения спроса на валюту на межбанковском рынке.

По итогам недели официальный курс доллара вырос на 0,6% до 41,58 грн/доллар. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла также на 0,6%-41,4-41,8 грн/доллара.

"Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения - выходного в США", - говорится в обзоре.

НБУ увеличил интервенции в пятницу, но не стал возвращать курс в привычные осенние рамки, ниже 41,5 грн/доллар, сообщили в ICU.

"Вряд ли темпы ослабления курса гривны прошлой недели сохранятся, однако мы считаем вероятной постепенную девальвацию курса, по меньшей мере, до 42 грн/доллар до конца декабря", - прогнозируют аналитики.

Напомним, курс доллара продолжил расти и в начале декабря и обновил исторический максимум на 3 декабря – 41,64 грн/доллар.

В государственном бюджете на 2024 год заложен курс 42,1 грн/доллар, однако он не является ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который является единственным учреждением, отвечающим за валютно-курсовую политику в Украине.