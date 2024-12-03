Зеленский: В Курской области на одного украинца гибнет восемь военных РФ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала Курской операции потери Украины в Россию составляют 1:8. Об этом он заявил в интервью японскому информационному агентству Kyodo News, сообщает Укринформ.
"С начала Курской операции, то, что мы имеем в цифрах, с сентября потери Украины в Россию – 1:8. Восемь россиян гибнет на одного погибшего украинца. Они не жалеют людей", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что Украина противостоит большой по численности и оснащенной армии России, но не ценящей своих граждан.
"Безусловно, мы боремся с большой армией, мало того, что больше нас по численности, имеет больше оружия, чем Украина, но она еще и без сантиментов относится к гражданам своей страны, бросая своих военных на смерть. Если они отступают от наших войск , они их расстреливают", – сказал президент.
Также Зеленский заявлял, что количество погибших на войне украинцев с начала полномасштабного вторжения значительно меньше 80 тысяч.