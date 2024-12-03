Конгресс США обнародовал результаты расследования пандемии COVID-19

Комитет Палаты представителей США под руководством республиканцев завершил двухлетнее расследование возникновения пандемии коронавируса и опубликовал окончательный отчет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CNN.

В отчете на 520 страниц специальный подкомитет по пандемии коронавируса делает вывод, что COVID-19 "скорее всего, появился в лаборатории в Ухане, Китай".

В ведомстве подчеркивают, что вирус имеет биологические характеристики, которые не встречаются в природе, а также случаи заболевания среди исследователей Уханьского института вирусологии осенью 2019 года.

"Практически по всем научным меркам, если бы были доказательства природного происхождения, они уже всплыли бы" , — говорится в отчете.

При этом ни одно федеральное агентство США не считает, что вирус был создан как биологическое оружие.

В новом докладе подкомитет также раскритиковал усилия Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией, заявив, что она поставила политические интересы Китая выше своей миссии по оказанию помощи людям во всем мире и даже позволила Коммунистической партии контролировать расследование происхождения вируса.

В отчете также критикуются совместные меры по смягчению последствий COVID-19 — социальное дистанцирование и масочный режим.

Утверждается, что "длительные локдауны нанесли неизмеримый вред не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, особенно негативно повлияв на молодых граждан".