Премьер Румынии заявил, что не согласится на коалицию с ультраправой партией

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Социал-демократическая партия (PSD), которую он представляет, не согласится на коалицию с ультраправым Альянсом за объединение румын (AUR), сообщает Европейская правда.

У премьера спросили, будут ли социал-демократы вести коалиционные переговоры с AUR или оппозиционным Союзом спасения Румынии (USR), на что он ответил:

"Но кто вам сказал, что я буду сотрудничать с AUR? Я исключил это".

По его словам, социал-демократы, Национальная либеральная партия (PNL), этническая венгерская партия UDMR и представители национальных меньшинств "имеют большинство в Палате депутатов и в Сенате".

Стоит отметить, что ультраправая партия AUR демонстрирует четкие антиукраинские настроения. А ее лидеру Джордже Симиону запрещен въезд в Украину.

По итогам парламентских выборов в Румынии социал-демократы получили 22,74%, а AUR – 18,14%.