Рада на этой неделе будет голосовать за достройку Хмельницкой АЭС

Верховная Рада планирует на этой неделе рассмотреть правительственный проект закона #11146 о завершении строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Проект достройки блоков 3 и 4 Хмельницкой АЭС был поддержан в США и ЕС. МАГАТЭ уже объявила, что предоставит техническую и консультационную поддержку достройке блоков.

По данным группы "Рейтинг", 80% опрошенных украинцев поддерживают решение правительства завершить строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как сообщалось, весной 2024 года правительство одобрило решение достроить Хмельницкую АЭС. Впоследствии это решение поддержал комитет Верховной рады по вопросам энергетики.

Энергоблок #3 Хмельницкой АЭС готов на 80%. Энергоблок #4 – на 25%, их суммарная мощность составляет 2,2 ГВт. Завершение строительства третьего блока займет 2,5-3 года.

Намерение Украины увеличивать мощности государственной атомной генерации публично поддержали США и американская компания Westinghouse.