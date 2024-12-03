"Укрэнерго" второй день подряд фиксирует рост потребления

В Украине по состоянию на 6.00 3 декабря потребление электроэнергии на 3,3% превышает соответствующий показатель предыдущего дня, сообщает Укринформ.

"Сегодня, 3 декабря, по состоянию на 6:00 уровень потребления электроэнергии был на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в понедельник. Вчера, 2 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 6% больше максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 29 ноября" , - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности.

Сообщается также, что энергетики возобновили электроснабжение потребителей в Тернопольской области, которые обесточивались из-за российской атаки дронами.

Импорт электроэнергии 3 декабря запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 8343 МВт-час.