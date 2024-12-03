В СНБО ответили, хватит ли сил у россиян для наступления на Запорожье

Российская армия готовится к наступательным действиям в Запорожской области. Но угрозы для Запорожья нет, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Как отметил Коваленко, говоря о Запорожском направлении, важно не путать Запорожскую область и Запорожье.

"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны", - отметил он.

По словам руководителя ЦПД, у врага недостаточно сил для наступления на город Запорожье. Это другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у РФ сейчас есть.

"К сожалению, я вижу, что некоторые эксперты в соцсетях грешат и постоянно говорят о Запорожье, еще и коверкают слова других военных. Желательно этого не делать", - добавил Коваленко.

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Что этому предшествовало

В октябре несколько СМИ написали о подготовке россиянами масштабного наступления на Запорожскую область. При этом сообщалось о якобы угрозе для города Запорожья.

Осенью также стало известно о продвижении врага в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. В ВСУ подтвердили информацию, но подчеркнули, что это не представляет угрозы фронту.

В конце ноября в Силах обороны сообщили, что оккупанты активизировались в Запорожской области. Но сил врага, которые он напил, не хватит для большого наступления.

По данным источников, начало операции оккупантов в Запорожской области ожидалось ориентировочно после 5 декабря. Однако эту дату нельзя считать конечной.