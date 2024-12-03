"Укрзализныця" изменит расписание трех поездов на два месяца: подробности

На украинской железной дороге корректируется расписание трех поездов на два месяца, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Так, расписание некоторых поездов по техническим причинам скорректируется с 15 декабря по 13 января. В частности, в этот период не будут ходить:

№8/7 Одесса — Харьков;

№148/147 Одесса — Киев;

№774/773 Киев — Шостка.

В то же время, подготовлены альтернативные маршруты по этим направлениям:

Киев — Одесса: поезда №105/106 и 763/764;

Харьков — Одесса: № 059/060;

Киев — Шостка: №786/785 и 788/787.

Также проработаны решения для промежуточных станций.

Для жителей Полтавы:

До Одессы: сначала в Киев нужно добраться поездом №723 Харьков — Киев или поездами №15 Харьков — Ясиня, №17 Харьков — Ужгород, №711 Краматорск — Киев или №129 Полтава — Ужгород. Далее из Киева в Одессу на поезде №105 Киев — Одесса.

Обратно: поезд №106 Одесса — Киев, а затем пересесть на поезд №724 Киев — Харьков.

Для жителей Кременчуга:

Через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг — Ужгород в Киев, а затем пересесть на поезд №105/106 Киев — Одесса.

Назад: поездом №764 Одесса – Киев, а дальше региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс:

В Одессу: поездом №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск в Киев, а затем поездом №105 Киев — Одесса.

Обратно: аналогичный маршрут.

"Напоминаем: продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 8:00. Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало" , — добавляют в ведомстве.

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