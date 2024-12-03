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"Укрзализныця" изменит расписание трех поездов на два месяца: подробности

"Укрзализныця" изменит расписание трех поездов на два месяца: подробности
Фото: Facebook

На украинской железной дороге корректируется расписание трех поездов на два месяца, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Так, расписание некоторых поездов по техническим причинам скорректируется с 15 декабря по 13 января. В частности, в этот период не будут ходить:

  • №8/7 Одесса — Харьков;
  • №148/147 Одесса — Киев;
  • №774/773 Киев — Шостка.

В то же время, подготовлены альтернативные маршруты по этим направлениям:

  • Киев — Одесса: поезда №105/106 и 763/764;
  • Харьков — Одесса: № 059/060;
  • Киев — Шостка: №786/785 и 788/787.

Также проработаны решения для промежуточных станций.

Для жителей Полтавы:

  • До Одессы: сначала в Киев нужно добраться поездом №723 Харьков — Киев или поездами №15 Харьков — Ясиня, №17 Харьков — Ужгород, №711 Краматорск — Киев или №129 Полтава — Ужгород. Далее из Киева в Одессу на поезде №105 Киев — Одесса.
  • Обратно: поезд №106 Одесса — Киев, а затем пересесть на поезд №724 Киев — Харьков.

Для жителей Кременчуга:

  • Через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг — Ужгород в Киев, а затем пересесть на поезд №105/106 Киев — Одесса.
  • Назад: поездом №764 Одесса – Киев, а дальше региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс:

  • В Одессу: поездом №43/44 Черкассы — Ивано-Франковск в Киев, а затем поездом №105 Киев — Одесса.
  • Обратно: аналогичный маршрут.
"Напоминаем: продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 8:00. Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", — добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, "Укрзализныця" снова запускает "Лыжный экспресс" в Карпаты.

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