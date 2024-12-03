Трамп решил назначить послом США в Британии спонсора Республиканской партии

Избранный президент США Дональд Трамп объявил имя своего кандидата на должность посла в Соединенном Королевстве – в Лондон республиканец хочет направить инвестиционного банкира Уоррена Стивенса, сообщает Левый берег.

Как пишет The Guardian, Трамп заявил, что "Уоррен всегда хотел послужить Соединенным Штатам в режиме полной занятости - и теперь будет представлять страну перед нашим наиболее ценным и любимым союзником".

Стивенс известен своим продолжительным и масштабным спонсорством в пользу Республиканской партии. Что любопытно, далеко не всегда он поддерживал именно Дональда Трампа. В 2016 году банкир сначала финансировал движение против выдвижения Трампа кандидатом в президенты, однако уже четыре года спустя выступал за его переизбрание.

Перед последними выборами Стивенс тоже сначала склонялся к поддержке других республиканцев в борьбе на праймериз, но впоследствии пожертвовал не менее 2 миллионов долларов политическому комитету "Сделаем Америку снова большой".