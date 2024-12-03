Проверка зрения: зачем и когда обращаться

Зрение является важной функцией для полноценной и комфортной жизни каждого человека. Чаще к окулисту обращаются, когда уже возникли заметные симптомы. Но важно своевременно проводить профилактические осмотры. Далее пойдет речь о том, почему необходимо регулярно обращаться к офтальмологу.

Зачем нужно проверять зрение

Диагностика у окулиста помогает поддерживать здоровье глаз и выявлять возможные заболевания. Некоторые патологии могут спровоцировать значительное ухудшение или даже потерю зрения. Своевременный осмотр поможет выявить их на ранних стадиях и принять необходимые меры для лечения. Например, глаукома — распространенная патология, которая в начале не вызывает никаких симптомов, — в случае позднего диагноза может привести к потере зрения. Сеть офтальмологических центров Визиум, узнать о которой можно по ссылке: https://visium.com.ua/, работает на современном оборудовании, что позволяет выявлять заболевание глаз на ранних стадиях и проводить своевременное лечение.

Когда необходимо обязательно обратиться к врачу

Проверять зрение рекомендовано 1 раз в год. Особенно важно посещать офтальмолога беременным и лицам с наследственной предрасположенностью к глазным заболеваниям. В младенческом возрасте легче выявить и вылечить патологии, поэтому маленьким детям рекомендованы осмотры чаще. Люди, долго работающие за компьютером или управляющие транспортным средством, склонны к снижению зрения, поэтому тоже должны обязательно проходить профилактические осмотры. Следует немедленно обратиться в офтальмологическую клинику, если у вас возникли следующие симптомы:

пятна или вспышки перед глазами;

снижение остроты зрения;

покраснение глаз;

проблемы с фокусировкой на объектах;

боль, зуд в глазах;

удвоение изображения.

Каждый из симптомов требует внимания и может свидетельствовать о возникновении заболевания.

Как проходит проверка зрения

В начале офтальмолог знакомится с пациентом, спрашивает жалобы и опыт в использовании средств коррекции зрения. Врач проводит тест по специальной таблице с буквами. Острота зрения также проверяется с помощью компьютерных устройств. Чаще диагностика происходит авторефрактометром. Пациент ставит подбородок на специальную подставку и смотрит на точку на экране. В это время инфракрасный луч проникает в сетчатку и возвращается назад – так проверяется острота зрения каждого глаза. При необходимости офтальмолог проводит дополнительные тесты и устанавливает диагноз.

Своевременное обследование поможет сохранить зрение и предотвратить его ухудшение. Заботьтесь о здоровье своих глаз, регулярно посещая офтальмолога.