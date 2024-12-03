На встрече НАТО обсудят помощь Украине, а не вступление – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры слышат призывы Украины о членстве и не отступают от планов, однако на декабрьское заседание альянса преследуют другую цель. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед началом министерской встречи НАТО, которая откроется во вторник, сообщает Европейская правда.

Генсек НАТО подтвердил неизменность позиции Альянса по поводу перспективы членства Украины.

"Партнеры согласились с тем, что будущее Украины в НАТО" , - напомнил он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО, партнеры "разрабатывают мост к членству" в отношениях с Украиной.

Впрочем, генсек не ожидает дискуссии на этот счет в ближайшие дни. Альянс будет фокусироваться на оказании военной помощи Украине.

"В последующие дни мы будем сконцентрироваться на том, что сделать, чтобы помощи Украине сейчас… Встреча (министров Альянса) будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры – она могла делать это с позиции силы" , – заявил генеральный секретарь.

По словам Марка Рютте, сейчас Украине нужно "больше военной помощи и меньше разговоров о том, как должен выглядеть мир"