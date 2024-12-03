Минэкономики возобновило предоставление предприятиям возможности бронирования от мобилизации

Министерство экономики возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников от мобилизации. Министерство уже обновило статус для первых семи предприятий по новым критериям, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Первые семь предприятий успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям. Это компании из сферы производства стеклянных изделий, мебели, текстиля, керамической плитки и других сфер. Компании получили возможность бронировать работников на срок до 12 месяцев" , - сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, те, кто не обновил критичность, тоже могут бронировать работников. Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности.

Свириденко сообщила, что всего за первые два дня возобновления бронирования через Дію компании подали 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысяч работников.

Новый порядок бронирования

Напомним, что предприятия, еще не обновившие, но еще имеющие действующий статус критически важных, могут забронировать работников до 28 февраля 2025 года. После обновления критичности по новым обязательным критериям они смогут бронировать работников до 12 месяцев.

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны удовлетворять двум обязательным критериям:

Уровень заработной платы. Средняя заработная плата должна быть не менее 20 000 гривен за отчетный период

Отсутствие задолженностей. Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 млн. евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 млн. евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сити";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.