Бойцы ССО на Курщине пробрались на вражеские позиции и убили 17 россиян

Бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области РФ, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что в одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции, уничтожили семерых россиян и своими действиями заставили остальных сдаться в плен. Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд.

Во время другого успешного налета спецназовцы ночью уничтожили еще десять врагов.

В ССО отметили, что после выполнения специальных действий, группа их бойцов отходила без потерь.

На обнародованном видео зафиксированы моменты двух боевых спецопераций и последующее фиксирование последствий эффективной работы.