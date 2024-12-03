Китай отказывается работать с российскими банками, попавшими под ограничения США

Китайские банки стали отказываться от работы с российскими кредитными организациями, попавшими под новые санкции США, принятые в ноябре. Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Укринформ.

Гендиректор АО "Первая Группа" Алексей Порошин рассказал, что большинство банков КНР уже прекратили отношения с ними.

Это подтвердил коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. Он сообщил, что многие банки, например Bank of China, заблокировали платежи из подсанкционных организаций. Предупреждение клиентам о прекращении приема платежей также направил Bank of Kunlun, который российские импортеры часто использовали для оплаты товаров.

21 ноября Минфин США распространил санкции на Газпромбанк, а также более 50 кредитных организаций, среди которых "Дом.РФ", ББР, Примсоцбанк, "Синара", "Траст", БКС Банк, "Итуруп", "Центрокредит", "Кремловский" и другие.

До января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, никаких послаблений не последует, предполагает Порошин. При этом он считает, что даже с приходом Трампа ситуация с платежами в Китай значительно не улучшится.

Между тем, в России резко активизировались китайские платежные агенты, которые предлагают более сложные, а порой и сомнительные схемы для платежей в КНР, рассказывали The Moscow Times участники рынка. Такие поставки невозможно контролировать, но после санкций в ноябре другого выхода нет.

Как сообщалось, проблемы с платежами из России начались еще в 2022 году из-за санкций за войну в Украине. С декабря 2023 г. банки из «дружественных» стран стали дополнительно усиливать требования к работе с российскими компаниями через указ президента США, согласно которому иностранные банки могут попасть под ограничение за помощь с соглашениями подсанкционными лицами из России и содействие поставкам российскому ОПК. В июле 2024 года США ужесточили этот санкционный режим, включив в определение военно-промышленной базы все российские подсанкционные лица, в том числе банки.

Китайские банки ограничили расчеты с Россией в декабре 2023 года. С начала этого года крупные кредитные организации КНР перестали принимать переводы из РФ в юанях. После этого они стали блокировать счета российским компаниям из-за того, что их юридические адреса совпадают с адресами находящихся под санкциями организаций. Также банки Китая ужесточили проверки платежей из Турции, Индии, ОАЭ и Гонконга в поисках "российского следа".