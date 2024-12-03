Известные сети АЗС за три месяца уплатили в бюджет 2,6 млрд грн

Известные сети АЗС – ОККО, WOG, Моtto, UPG, "БРСМ-Нафта", KLO – в 3 квартале 2024 года обеспечили поступление в государственный бюджет на уровне 2,61 млрд гривен.﻿ Об этом сообщил эксперт Сергей Куюн, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

"По ТОП-10 сетей по количеству АЗС (сети "OККО", WOG, "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, KLO, Shell, VST, Motto) общая оплата в 3 квартале составила 2,609 против 2,655 млрд грн в 2 квартале 2024 года" , - отметил эксперт.

Как сообщалось, в 2024 году средняя зарплата в известных сетях АЗС – в частности ОККО, WOG, "Параллель", "БРСМ-Нафта", UPG, "Авантаж 7", AMIC, "Укрнафта", Motto, KLO – выросла в среднем на 30 –35%.