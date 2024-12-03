НАТО отстает от графика создания центра для помощи Украине – Bloomberg

Создание нового командного центра НАТО для координации подготовки и оказания помощи в обеспечении безопасности Украине отстает от графика. Этот центр должен работать параллельно с форматом "Рамштайн".﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Командование НАТО по оказанию помощи и обучению безопасности для Украины должно было открыться в Висбадене, Германия, этой осенью с 700 сотрудниками. Вместо этого центр все еще наращивает свою численность, имея в штате несколько сотен человек. Многие должности все еще остаются незаполненными, поскольку страны не спешат отправлять обещанный персонал, сообщил анонимный источник агентства.

Создание этого центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите альянса в июле.

Создав этот центр, НАТО согласилась взять на себя более активную роль в координации военной помощи и подготовки для Украины, чтобы сделать помощь Украине более предсказуемой и защитить ее от политических изменений в США на фоне опасений, что избранный президент Дональд Трамп может свернуть поддержку со стороны США.

С 2022 года военная помощь Украине координируется Контактной группой по обороне Украины под руководством США, которая регулярно собирала более 50 стран-участниц на авиабазе Рамштайн в Германии. США заявили, что контактная группа продолжит работать в тандеме с новым командным центром НАТО.

В середине октября, через две недели после вступления в должность, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Германию, чтобы посетить центр.

Представитель НАТО сообщил, что командование все еще находится в процессе формирования, а его персонал размещен как в Висбадене, так и в логистических центрах в восточной части альянса.