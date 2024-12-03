Рада назначила Чернышова министром национального единства

В Украине создадут новое ведомство - Министерство национального единства Украины. Его возглавил Алексей Чернышов.﻿ Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

За соответствующее решение проголосовали 237 парламентариев.

"Рада назначила Алексея Чернышева на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Украины" , - написал Железняк.

Стоит заметить, что Министерство национального единства Украины - это новая структура в государственной власти страны. Однако пока не известно, как именно она будет работать.

4 ноября 2022 года он был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". А еще раньше он возглавлял Министерство развития общин и территорий.

Что известно о Чернышеве

Алексей Чернышов родился в Харькове в 1977 году. Женат, воспитывает двух сыновей. Имеет два высших образования: окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия" и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

В 1999 году прошел профессиональный курс по управлению проектами по стандартам международного Института управления проектами (программа "Управление проектами" на базе компании "Westinghouse", США, Пенсильвания).

Профессиональную карьеру начал в IT-компании Telesens, которая специализировалась на разработке программного обеспечения для телекоммуникационного бизнеса. Работал помощником-консультантом народного депутата на общественных началах. В 2005-2007 годах возглавлял группу компаний АВЭК, а до 2013 года был председателем ее наблюдательного совета. Основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, а в 2014 году - инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене.

Министерство единства

В августе этого года президент Владимир Зеленский объявил о создании "Министерства единства", которое должно объединить украинцев за границей и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом, укрепление их связей с Украиной и защита общих национальных интересов.

Зеленский отметил, что для удовлетворения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев государство должно играть более активную роль, ведь усилий одного Министерства иностранных дел для этого недостаточно.

Позже Зеленский заявил, что новое министерство может быть создано уже осенью 2024 года.