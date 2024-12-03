Сибига: Украина получила горький урок из надежд на Будапештский меморандум

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина получила горький урок из надежд на Будапештский меморандум, и таких ошибок больше нельзя повторять, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил перед министерской встречей стран НАТО.

Сибига напомнил о 30-й годовщине подписания Будапештского меморандума, по которому Украина согласилась отдать ядерное оружие в обмен на "гарантии безопасности".

"Это хорошее напоминание о том, что никакие решения о долгосрочных решениях по безопасности за счет украинской безопасности не являются приемлемыми. Этот документ не сумел обеспечить Украине безопасность, как и трансатлантическую безопасность. Мы должны избежать повторения таких ошибок", – подчеркнул Сибига.

"Поэтому мы обсудим с партнерами концепцию "мира через силу". У нас есть четкое понимание, какие шаги наших друзей нужны, чтобы сделать нашу "домашнюю работу", – добавил он.

Напомним, в день начала министерской встречи НАТО МИД Украины опубликовало официальную позицию о том, что Украина не согласится на такие гарантии безопасности, которые являются заменителями членства в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей в Брюсселе заверил, что партнеры слышат призывы Украины относительно членства и не отступают от планов, однако на декабрьском заседании Альянса имеют другую цель.