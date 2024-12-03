Рада проголосовала за сложение полномочий депутата из "Батькивщины" Шкрум
Верховная Рада поддержала составление мандата народной депутатом Аленой Шкрум ("Батькивщина"), сообщает Левый берег.
За проголосовало 307 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Шкрум была народной депутатом не только этого созыва, но и предыдущего.
"Пришло время больших перемен. Жизнь – это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", – комментировала заявление о составлении мандата Шкрум в Facebook.
Входила в состав комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Шкрум в нынешний состав ВР прошла по списку, поэтому теперь фракция "Батькивщины" должна получить нового члена.
В 7 созыве была помощницей двух нардепов – Ирины Геращенко из УДАРа и Игоря Алексеева из коммунистической партии, сообщало ЧЕСТНО.
В 2014 году работала экспертом по адвокации ОО "Право на защиту".